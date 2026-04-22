Диетолог Ахуньянова предупредила о рисках долгого сна в выходные

Привычка спать дополнительные три-пять часов в выходные ухудшает чувствительность к инсулину, нарушает контроль уровня глюкозы в крови и приводит к сбою циркадных ритмов. Об этом рассказала врач-диетолог, терапевт и нефролог Регина Ахуньянова.
— Врач ссылается на новое масштабное исследование с участием около 25 тысяч человек. Оно подтвердило, что сон работает по принципу баланса, а не по правилу «чем больше, тем лучше». Оптимальной для поддержания нормального обмена веществ признана продолжительность сна в семь часов, — говорится в материале.
Врач подчеркнула, что сон невозможно «накопить» или полностью компенсировать прошлые потери. По ее словам, схема «неделя в недосыпе — отлежусь в выходные» не является здоровой стратегией, передает Ufatime.
Врач Александр Шишонин посоветовал использовать методику «4−7−8» для того, чтобы «заставить» мозг уснуть после ночного пробуждения. Вдох осуществляется на счет четырех, затем дыхание задерживается на семь секунд, после чего следует медленный выдох через рот, который длится восемь секунд.