В Азнакаеве в Татарстане отремонтируют детский сад «Улыбка»

Капитальный ремонт здания детского сада № 18 «Улыбка» проведут в городе Азнакаево Республики Татарстан в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ региона.
В двухэтажном дошкольном учреждении площадью 2700 кв. м отремонтируют пищеблок, прачечную, спортивный зал и детские группы. Также планируется закупить и установить новое оборудование и мебель. Сейчас строители выполняют устройство полов и потолков, отделку помещений, устанавливают новые двери и производят замену инженерных сетей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.