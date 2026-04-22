Более 4,5 тысячи школьников Алтая посетили Единый день открытых дверей

Мероприятие под девизом «Профессионалитет. Ты в хорошей компании» охватило 39 образовательных организаций в Барнауле, Заринске, Алейске, Рубцовске, Бийске, Яровом и районах края. Как отметила начальник отдела профобразования минобрнауки края Наталья Дмитриева, участники побывали на экскурсиях на ведущих предприятиях-партнерах, включая БТК-ГРУПП и Барнаульский станкостроительный завод, а также попробовали свои силы в мастер-классах — от поварского дела до дизайна интерьера.