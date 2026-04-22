Более 4,5 тысячи школьников Алтая посетили Единый день открытых дверей

Участниками Единого дня открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет», который входит в нацпроект «Молодёжь и дети», стали более 4500 школьников Алтайского края. Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.
Мероприятие под девизом «Профессионалитет. Ты в хорошей компании» охватило 39 образовательных организаций в Барнауле, Заринске, Алейске, Рубцовске, Бийске, Яровом и районах края. Как отметила начальник отдела профобразования минобрнауки края Наталья Дмитриева, участники побывали на экскурсиях на ведущих предприятиях-партнерах, включая БТК-ГРУПП и Барнаульский станкостроительный завод, а также попробовали свои силы в мастер-классах — от поварского дела до дизайна интерьера.
Одной из крупнейших площадок стала Алтайская академия гостеприимства, где работает первый за Уралом образовательно-производственный центр легкой промышленности. Уровень трудоустройства выпускников центра превышает 80%.
В Алтайском агротехническом техникуме и колледже Алтайского государственного аграрного университета школьники управляли тракторными симуляторами и изучали управление дронами.
В Барнаульском педагогическом колледже имени Штильке будущие абитуриенты попробовали себя в роли логопедов и дефектологов, осваивали шрифт Брайля и работали с сенсорными панелями. Параллельно для родителей провели собрания с участием работодателей, где объяснили условия поступления, рассказали об ускоренных программах обучения и механизме заключения целевых договоров, гарантирующих трудоустройство.
