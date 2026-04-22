Главные новости за 22 апреля. Ростов-на-Дону и область

По итогам первого квартала в Ростовской области продажи квартир в новостройках выросли на 32% год к году. Об этом на брифинге в Ростове-на-Дону рассказал Ярослав Тимирев, руководитель направления партнерских продаж Авито Недвижимости. Он уточнил, что по итогам января-марта общее количество договоров долевого участия (ДДУ) составило 4,86 тыс. против чуть более 3,68 тыс. годом ранее.