Шестую победу подряд вырвал в сложном поединке с «Родиной» волгоградский «Ротор»

Победу со счетом 2:0 одержал волгоградский «Ротор» в среду, 22 апреля 2026 года, в матче против столичной «Родины». На «Волгоград Арене» в этот очень холодный для апреля вечер собрались 10893 зрителя. У них на глазах «Ротор» сотворил шестую подряд победу. «Когда вообще такое было?», пытаются вспомнить болельщики и не могут. Хотя до того, как Саид Алиев открыл счет в середине второго тайма, результат был не таким очевидным. «Родина» буквально прижала волгоградцев к их воротам.