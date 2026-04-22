Ростовские родители тратят на репетиторов более 6 тысяч рублей в неделю

В Ростове 58 процентов старшеклассников занимаются с репетиторами перед ЕГЭ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону больше половины старшеклассников (58%) не справляются с учебной программой без посторонней помощи. Аналитики сервиса SuperJob провели исследование и выяснили: чем ближе выпускной, тем сильнее пустеют кошельки родителей.

Тенденция к дополнительным занятиям намечается уже в средней школе. В 7−8 классах к услугам частных учителей прибегает каждая третья семья (32%). Чаще всего «подтягивают» алгебру, геометрию, английский, русский язык и физику. В среднем такая подготовка обходится родителям в 4000 рублей еженедельно.

К выпускным классам нагрузка и расходы ожидаемо растут. Среди девятиклассников с репетиторами занимаются уже 52% учеников, а в 10−11 классах — 58%. В приоритете у выпускников обязательные математика и русский язык, а из предметов по выбору лидируют английский, физика и информатика.

Подготовка к ОГЭ в среднем обходится ростовчанам в 5200 рублей в неделю. Дороже всего стоит подготовка к ЕГЭ: за дополнительные часы знаний родители старшеклассников сейчас платят около 6200 рублей еженедельно.

