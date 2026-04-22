Мединский прокомментировал проверку «Вредных советов» писателя Остера

Помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский рассказал, что впервые слышит о том, что книгу «Вредные советы» писателя Григория Остера начали проверять. Свой комментарий по этому поводу он дал в среду, 22 апреля.
— Впервые об этом слышу, — заявил он.
Также Мединский не стал отвечать на вопрос, стоит ли подвергать проверке советы, описанные в этой книге. По словам Мединского, он читал эту книгу давно и не помнит содержания, передает РИА Новости.
21 апреля председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера из-за того, что в его произведениях содержатся «сомнительные с педагогической точки зрения установки».
Тем не менее по состоянию на 22 апреля книги Григория Остера, например цикл стихотворений «Вредные советы», продолжают продаваться в российских книжных магазинах.
Член комитета Государственной думы РФ по культуре Ольга Германова также прокомментировала проверку. На фоне скандала она призвала Остера отказаться от российских наград после того, как он уехал из России после начала специальной военной операции.