Диетолог Уолпол назвала продукт для снижения уровня холестерина

Грецкие орехи помогают поддерживать низкий уровень холестерина. Также в этих орехах содержатся жиры, клетчатка и белок, что делает их невероятно питательными и полезными. Об этом рассказал диетолог Джен Уолпол.
— Всего одной горсти грецких орехов в день достаточно, чтобы снизить общий уровень холестерина, включая «плохой» холестерин, на семь процентов, — отметила врач.
Уолпоп добавила, что грецкие орехи полезны не только для снижения холестерина. Так, они приносят пользу сердцу и мозгу, а также помогают контролировать аппетит. При этом диетолог предупредила, что важно не злоупотреблять орехами из-за их большой калорийности — в больших количествах они могут нарушать пищеварение. Помимо этого, их нужно употреблять с осторожностью при приеме лекарств для разжижения крови, передает Daily Mail.
В свою очередь гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Максим Чулев рассказал, что жирные сорта рыбы, орехи и семена содержат полезные жиры, которые оказывают противовоспалительное действие и положительно влияют на слизистую кишечника.