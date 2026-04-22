Диетолог Уолпол назвала продукт для снижения уровня холестерина

Уолпоп добавила, что грецкие орехи полезны не только для снижения холестерина. Так, они приносят пользу сердцу и мозгу, а также помогают контролировать аппетит. При этом диетолог предупредила, что важно не злоупотреблять орехами из-за их большой калорийности — в больших количествах они могут нарушать пищеварение. Помимо этого, их нужно употреблять с осторожностью при приеме лекарств для разжижения крови, передает Daily Mail.