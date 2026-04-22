Россиян предупредили о рисках отравления на шашлыках

Готовить шашлыки впрок на природе, где нет холодильника, — большой риск для здоровья. Дело в том, что готовая еда при высокой температуре быстро портится и может стать источником отравления, об этом сообщила в беседе с «РИАМО» гастроэнтеролог Татьяна Головчанская.
— Тепло создает благоприятную среду для размножения болезнетворных бактерий, что может привести к серьезным отравлениям. Особого внимания требует транспортировка мяса. Максимально допустимое время нахождения продуктов при высокой температуре не должно превышать двух часов, — пояснила специалист.
Врач добавила, что снизить риски помогут специальные термосумки, сохраняющие прохладу. В них важно хранить не только мясо, но и другие скоропортящиеся продукты — салаты, домашние соусы и др.
360.ru рекомендовал приобретать готовый шашлык, упакованный прямо на мясокомбинате или мясоперерабатывающем предприятии. Если планируется самостоятельно замариновать свежее мясо, то важно соблюсти сроки хранения до его готовки. Несоленое мясо до тепловой обработки хранится при температуре до 0 до +4 градусов, а соленой и замаринованное — не выше +6 градусов.