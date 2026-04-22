В Ростовской области сфокусируются на качестве роддомов, а не на их укрупнении

В Донской столице заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская провела встречу с журналистами, во время которой рассказала о стратегии развития здравоохранения. Одной из ключевых тем стала работа системы родовспоможения. По словам замгубернатора, приоритетом для области сейчас является не укрупнение медучреждений, а качественное улучшение медицинской помощи на местах.