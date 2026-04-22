В Ростовской области сфокусируются на качестве роддомов, а не на их укрупнении

Власти Ростовской области исключила сокращение родильных отделений.

Источник: Комсомольская правда

В Донской столице заместитель губернатора Ростовской области Олеся Старжинская провела встречу с журналистами, во время которой рассказала о стратегии развития здравоохранения. Одной из ключевых тем стала работа системы родовспоможения. По словам замгубернатора, приоритетом для области сейчас является не укрупнение медучреждений, а качественное улучшение медицинской помощи на местах.

На сегодняшний день в Ростовской области действуют 19 медицинских организаций, имеющих акушерские койки. Все они распределены по федеральной трехуровневой системе, которая учитывает материально-техническую базу. Так, к третьему уровню относятся самые высокотехнологичные учреждения, такие как Перинатальный центр, где принимают женщин, находящихся в повышенной группе риска.

Олеся Старжинская подчеркнула, что с этого года вступил в силу новый приказ, который строго регулирует маршрутизацию пациенток. Теперь система четко определяет, в учреждение какого уровня должна быть направлена роженица в зависимости от состояния здоровья и протекания беременности. Это позволяет минимизировать риски.

Также замгубернатора заверила: планов по сокращению или укрупнению роддомов нет. Все три уровня системы в области полностью сформированы и сохранят свою структуру. Основные усилия будут направлены на дооснащение существующих больниц. Цель — сделать медпомощь еще более качественной.

