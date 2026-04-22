Депутаты Испании отклонили референдум по выходу страны из НАТО

В социальной сети X генеральный секретарь «Подемос» и бывшая министр по социальным правам (2021−2023) Ионе Беларра заявила, что только 20% населения страны, то есть люди старше 58 лет, участвовали в голосовании по вопросу членства в НАТО. Она призывала защитить демократию, предоставив право голоса всем гражданам.