Офтальмолог объяснил, как восстановить четкость зрения без лекарств

Долгая зима с отсутствием солнечного света и пересушенным воздухом в помещениях негативно сказывается на зрении. Чтобы восстановить четкость, следует обязательно носить темные очки весной, рассказал изданию Lenta.ru офтальмолог Владислав Бакеев.
— Иногда даже базовой профилактики достаточно, чтобы восстановить четкость зрения. В первую очередь, важно сократить время непрерывной работы за экраном, делать регулярные перерывы и почаще моргать — это самый простой способ увлажнить сухую поверхность глаза, — сказал врач.
Специалист подчеркнул, что солнцезащитные очки помогают глазам комфортнее переносить резкое увеличение светового дня после затяжной зимы. Особенно это актуально для водителей и людей, проводящих много времени на улице.
Телеканал «Царьград» сообщил, что длительное использование электронных устройств может со временем привести к развитию сухости глаз и временному ухудшению четкости зрения. Выполнение гимнастики для глаз может иметь положительное влияние, особенно во время продолжительной работы на малом расстоянии. Такие упражнения помогают снизить усталость глаз, улучшить кровоснабжение в глазных мышцах, активизировать фокусировку и уменьшить риск спазма аккомодации у детей.