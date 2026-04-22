Офтальмолог объяснил, как восстановить четкость зрения без лекарств

Телеканал «Царьград» сообщил, что длительное использование электронных устройств может со временем привести к развитию сухости глаз и временному ухудшению четкости зрения. Выполнение гимнастики для глаз может иметь положительное влияние, особенно во время продолжительной работы на малом расстоянии. Такие упражнения помогают снизить усталость глаз, улучшить кровоснабжение в глазных мышцах, активизировать фокусировку и уменьшить риск спазма аккомодации у детей.