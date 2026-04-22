Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы бытовые привычки, способные повысить концентрацию

Внимание — это мышца, которую можно тренировать, считает эксперт.

Источник: Комсомольская правда

В эпоху соцсетей и коротких видео многие люди страдают от невозможности сконцентрироваться длительное время на одной задаче. Как повысить концентрацию, рассказала в беседе с RuNews24.ru психолог Анна Гусева.

— Внимание — это мышца, которую можно тренировать. Можно использовать такую технику: 25 минут работать над одной задачей, 5 минут отдыхать. Первую неделю будет тяжело, но через месяц мозг адаптируется. 25 минут глубокой концентрации дают больше результата, чем 2 часа с постоянными переключениями, — считает эксперт.

По ее словам, полезно будет также воздерживаться от использования телефона — например, во время еды или за час до сна. Таким образом мозг учится не ждать постоянной стимуляции и дольше концентрироваться.

KP.RU сообщил, что взрослым людям с СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности), которым бывает сложно сосредоточиться на одном деле, следует составлять списки из небольших задач. Также стоит заниматься спортом — рекомендуются умеренные аэробные нагрузки, которые повышают уровень дофамина.