Названы бытовые привычки, способные повысить концентрацию

В эпоху соцсетей и коротких видео многие люди страдают от невозможности сконцентрироваться длительное время на одной задаче. Как повысить концентрацию, рассказала в беседе с RuNews24.ru психолог Анна Гусева.
— Внимание — это мышца, которую можно тренировать. Можно использовать такую технику: 25 минут работать над одной задачей, 5 минут отдыхать. Первую неделю будет тяжело, но через месяц мозг адаптируется. 25 минут глубокой концентрации дают больше результата, чем 2 часа с постоянными переключениями, — считает эксперт.
По ее словам, полезно будет также воздерживаться от использования телефона — например, во время еды или за час до сна. Таким образом мозг учится не ждать постоянной стимуляции и дольше концентрироваться.
KP.RU сообщил, что взрослым людям с СДВГ (синдромом дефицита внимания и гиперактивности), которым бывает сложно сосредоточиться на одном деле, следует составлять списки из небольших задач. Также стоит заниматься спортом — рекомендуются умеренные аэробные нагрузки, которые повышают уровень дофамина.