Инфекционист Поздняков: стафилококк чаще всего обнаруживают на телефоне и ключах

«Известия» сообщили, что алюминиевая посуда при неправильном использовании может представлять определенные риски для здоровья. Основная проблема заключается в том, что при нагревании и приготовлении кислых блюд алюминий способен выделяться в пищу. При регулярном потреблении пищи, приготовленной в такой посуде, металл может накапливаться в организме и оказывать негативное влияние на здоровье человека.