Инфекционист Поздняков: стафилококк чаще всего обнаруживают на телефоне и ключах

Обычные бытовые предметы могут стать источником опасных инфекций, в том числе, стафилококка. О том, как защититься от заражения, рассказал aif.ru врач-инфекционист Андрей Поздняков.
— Больше всего проблем вызывает бактерия золотистого стафилококка, много бактерий обнаружено на мобильном телефоне и ключах потому, что мы постоянно держим их руками, храним в карманах куртки. Банковская карта менее заражена, поскольку бактерии плохо выживают на пластике, — считает эксперт.
Доктор посоветовал не только регулярно стирать верхнюю одежду, но и обрабатывать ее рукава паром. Телефоны и ключи полезно протирать антисептиком каждый день.
«Известия» сообщили, что алюминиевая посуда при неправильном использовании может представлять определенные риски для здоровья. Основная проблема заключается в том, что при нагревании и приготовлении кислых блюд алюминий способен выделяться в пищу. При регулярном потреблении пищи, приготовленной в такой посуде, металл может накапливаться в организме и оказывать негативное влияние на здоровье человека.