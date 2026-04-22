В кампусе БФУ в Калининграде появится 6-тонный памятник «Три критики Канта» с зеркальной сферой

В Калининграде изготовили памятник «Три критики Канта», который установят на одной из площадей строящегося кампуса БФУ им. И. Канта «Кантиана». Скульптуру весом 6 тонн создала компания «АЛЮ БАУ» под руководством инженера Максима Гриневского по проекту архитектора Артура Сарница.
В основе — отполированная до зеркального блеска сфера диаметром более двух метров. Она символизирует совершенный мир философа. В горизонтальном срезе сферы закреплены три бронзовых корешка книг с названиями главных трудов Канта: «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждения».
Сфера установлена на массивном бетонном постаменте с грубым сколом. Под ней — круглый лист кортеновской стали с изречениями философа: «Имей мужество пользоваться собственным умом», «Мы становимся людьми только благодаря образованию», «Прекрасное есть символ нравственно доброго», «Только нравственность и человечество, поскольку оно к ней способно, обладают достоинством». Цитаты написаны в зеркальном виде и становятся читаемыми только в отражении. По замыслу авторов, это воплощает главную мысль: истина не дана напрямую, её можно увидеть лишь при правильном взгляде, при усилии разума.
Верхняя часть сферы способна отражать звёздное небо. В этом образе соединяются «звёздное небо над нами» и «нравственный закон внутри нас» — два символа, которыми Кант описал величие человеческого существования.
Установить памятник планируется в июне 2026 года на площади Канта неокампуса «Кантиана».