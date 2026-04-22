В кампусе БФУ в Калининграде появится 6-тонный памятник «Три критики Канта» с зеркальной сферой

Сфера установлена на массивном бетонном постаменте с грубым сколом. Под ней — круглый лист кортеновской стали с изречениями философа: «Имей мужество пользоваться собственным умом», «Мы становимся людьми только благодаря образованию», «Прекрасное есть символ нравственно доброго», «Только нравственность и человечество, поскольку оно к ней способно, обладают достоинством». Цитаты написаны в зеркальном виде и становятся читаемыми только в отражении. По замыслу авторов, это воплощает главную мысль: истина не дана напрямую, её можно увидеть лишь при правильном взгляде, при усилии разума.