Владимир Путин вручил госнаграды Умару Кремлеву, Петру Яну и Мурату Гассиеву

Президент России Владимир Путин среду, 22 апреля, вручил государственные награды спортсменам, отличившимся на чемпионатах мира по боксу. Церемония награждения состоялась в Кремле.
— Дорогие друзья, еще раз от души всех вас поздравляю с результатами и государственными наградами. Удачи вам, побед — всем вам, вашим товарищам по команде, тренерам и наставникам, — сказал президент.
Орденом Дружбы был награжден председатель исполнительного комитета Федерации бокса Умар Кремлев и трехкратный чемпион мира по боксу в весовой категории до 92 килограммов Муслим Гаджимагомедов.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» были отмечены боец смешанных единоборств Петр Ян, боксер-профессионал Мурат Гассиев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.
Кроме того, награды получили боксеры Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова и Всеволод Шумков.
После вручения наград глава государства неформально пообщался со спортсменами. Он пожелал им счастья, благополучия и здоровья, а также еще раз поздравил их с результатами, передает официальный сайт Кремля.
Российский тяжелоатлет Геворг Серобян одержал победу на чемпионате Европы в Батуми, завоевав золотую медаль в весовой категории до 79 килограммов. Спортсмен посвятил свой триумф недавно умершей бабушке. Он назвал эту победу крупнейшим достижением в карьере.