Сафонов отыграл «на ноль» в матче чемпионата Франции с «Нантом»

ПАРИЖ, 22 апреля. /ТАСС/. «Пари Сен-Жермен» со счетом 3:0 обыграл «Нант» в матче чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в Париже.
Двумя голами отметился грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия. На 13-й минуте он реализовал пенальти, а на 50-й минуте установил окончательный счет. Еще один мяч на счету Дезире Дуэ (37-я минута).
Ворота ПСЖ защищал Матвей Сафонов. В текущем сезоне российский голкипер провел 21 матч за клуб во всех турнирах и в десятый раз сохранил ворота в неприкосновенности.
ПСЖ набрал 66 очков после 29 игр и занимает 1-е место в турнирной таблице, опережая идущий 2-м «Ланс» на 4 очка. «Нант» после 30 матчей набрал 20 очков и располагается на предпоследней 17-й строчке.
В следующем туре ПСЖ 25 апреля на выезде сыграет с «Анже». «Нант» 26 апреля в гостях встретится с «Ренном».