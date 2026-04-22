В Госдуму внесли проект о зачислении в бюджет РФ платы за «красивые» номера авто

В проекте вводится новая категория неналогового дохода — плата за резервирование номеров для машин. Предусматривается, что 100% такой платы зачисляется в федеральный бюджет. В парламенте уверены, что нововведение необходимо для борьбы с «теневым рынком комбинаций номерных знаков». В «Новых людях» подсчитали, что легализация продажи номеров принесет в бюджет до 25 млрд руб. ежегодно.