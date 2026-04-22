Невролог перечислила главные отличия мигрени от обычной головной боли

Лечение мигрени требует особого подхода, отличающегося от снятия головной боли. Какие признаки характерны для мигрени, сообщила aif.ru врач-невролог Мария Бехер.
— Мигрень часто сопровождается тошнотой, рвотой, светобоязнью, а также болезненной реакцией на звуки. У некоторых бывают зрительные, сенсорные или речевые нарушения, — сказала доктор.
Эксперт пояснила, что мигрень могут вызывать определённые продукты — чаще всего это шоколад, сыр или красное вино. Провокаторами также могут стать гормональные изменения у женщин, недостаток сна и даже сильное волнение.
Телеканал «Царьград» отметил, что для успешного лечения так называемой «мигрени выходного дня» рекомендуется пересмотреть некоторые аспекты образа жизни. Желательно поддерживать одинаковую продолжительность сна на протяжении всей недели, стараться минимизировать уровень стресса, применяя различные методы расслабления, избегать чувства голода и употреблять достаточное количество воды. Также стоит ограничивать алкоголь и другие пищевые факторы, способные спровоцировать мигрень.