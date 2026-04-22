Нутрициолог рассказала о пользе крапивы и одуванчиков

Зелень крапивы и одуванчика полезна для здоровья и даже поможет похудеть. Об этом заявила нутрициолог Елена Желянина в беседе с aif.ru.
— Если вы хотите мягко скорректировать вес, просто добавьте в каждый прием пищи горсть зелени крапивы или одуванчика. Через две недели вы заметите: вам хочется есть реже, порции стали меньше, нет тревожной тяги к холодильнику среди ночи, — сказала эксперт.
По ее словам, горечь одуванчика стимулирует выработку желудочного сока, что помогает наедаться меньшей порцией. А крапива стабилизирует уровень глюкозы и снижает тягу к сладкой и вредной пище.
Ранее Life.ru рассказал, что крапива и одуванчики очень полезны для человека. Они улучшают свертываемость крови и оказывают противовоспалительный эффект. Чтобы получить от растений максимум положительных свойств, важно правильно их собирать и готовить к употреблению. Крапиву стоит собирать без стеблей далеко от дорог и предприятий.