В Калининграде расширили список медработников, получающих жилищные сертификаты

«Мы работаем над этим вместе с медицинским сообществом, усиливаем меры поддержки, чтобы они реально помогали привлекать кадры и удерживать их. В прошлом году увеличили жилищный сертификат до 2,5 млн рублей. Но тогда он был доступен не всем, список специализаций был ограничен. Мы это исправили. Подписал постановление, которое расширяет список специальностей. Теперь поддержкой смогут воспользоваться больше врачей и среднего персонала разных медицинских направлений. И, что важно, крайне востребованных специалистов: от анестезиологов до онкологов», — написал губернатор в своем Telegram-канале.