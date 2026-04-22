В Калининграде расширили список медработников, получающих жилищные сертификаты

Решение поможет привлечь квалифицированные кадры в систему здравоохранения Калининградской области.

КАЛИНИНГРАД, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Калининградской области расширили список врачебных специальностей, которые теперь смогут получить жилищный сертификат. Это поможет привлечь квалифицированные кадры в региональную систему здравоохранения, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Тема о привлечении медицинских кадров для Калининградской области является крайне актуальной. По оценке губернатора, потребность в специалистах, особенно узкого профиля, в некоторых больницах и поликлиниках региона является «давней проблемой», о которой говорят и врачи, и пациенты.

«Мы работаем над этим вместе с медицинским сообществом, усиливаем меры поддержки, чтобы они реально помогали привлекать кадры и удерживать их. В прошлом году увеличили жилищный сертификат до 2,5 млн рублей. Но тогда он был доступен не всем, список специализаций был ограничен. Мы это исправили. Подписал постановление, которое расширяет список специальностей. Теперь поддержкой смогут воспользоваться больше врачей и среднего персонала разных медицинских направлений. И, что важно, крайне востребованных специалистов: от анестезиологов до онкологов», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его оценке, принятое решение — это «еще один шаг», чтобы в больницах региона становилось больше врачей. Как уточнили в правительстве Калининградской области, обязательное условие для получения сертификата — стаж работы в медорганизации региона должен быть не меньше трех лет. Кроме того, по поручению губернатора для медиков сняли возрастные ограничения при получении сертификата.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
