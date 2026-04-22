Продавец рыбы отругал уехавшего из России в Европу комика Романова

Российский стендап-комик Дмитрий Романов, который покинул Россию и уехал в Европу рассказал, что в Португалии его отчитал местный продавец рыбы из-за незнания языка.
— Отругал на английском. И сказал, чтобы в следующий раз, когда приду, я говорил на португальском. Я к нему больше не приду. Да, я живу здесь уже два с половиной года и не выучил язык. И я не вижу в этом ничего плохого, — подчеркнул юморист.
Он отметил, что человек может знать язык и вести себя неуважительно, а язык является просто инструментом. Романов добавил, что не уверен, что будет жить в Португалии всегда. Он добавил, что полная интеграция для него выступает вложением, в котором на данный момент нет ясности.
Комик подчеркнул, что ему важно обладать возможностью выбирать, где и как жить, передает его Telegram-канал.
16 марта Дмитрий Романов рассказал, что после получения израильского паспорта почувствовал глубокую связь с гражданами страны, и добавил, что заплакал в этот момент.
