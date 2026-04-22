Ynet: Трамп продлил перемирие с Ираном до 26 апреля

США уведомили Израиль о новом сроке прекращения огня.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продлил срок прекращения огня с Ираном до 26 апреля. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на израильский источник. По данным издания, Вашингтон уже уведомил Израиль о своем решении.

При этом, как отмечает портал, сам Трамп официально не объявлял новый крайний срок перемирия. В израильском истеблишменте считают маловероятным, что сторонам удастся достичь взаимопонимания к указанному сроку.

Ранее в СМИ появлялись противоречивые данные о сроках перемирия между США и Ираном. Телеканал Fox News со ссылкой на Белый дом сообщал, что режим прекращения огня продлен на 3−5 дней. Портал Axios также писал о трех-пяти днях, уточняя, что этот период не будет бессрочным. При этом, по данным The New York Post, президент США Дональд Трамп допустил проведение второго раунда переговоров с Тегераном уже в ближайшие 36−72 часа.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше