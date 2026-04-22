Омбудсмена Кабардино-Балкарии Зумакулова наградили орденом Александра Невского

НАЛЬЧИК, 22 апреля. /ТАСС/. Уполномоченного по правам человека Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Бориса Зумакулова указом президента России наградили орденом Александра Невского, сообщили в аппарате омбудсмена региона.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В числе отмеченных — уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике Борис Зумакулов, которому присвоен орден Александра Невского. Подчеркиваются его особые заслуги перед государством, многолетняя плодотворная деятельность и значительный вклад в укрепление законности, защиту прав и свобод граждан», — отметили в аппарате уполномоченного.
Борис Зумакулов родился в 1940 году. В разные годы работал министром труда и соцразвития КБР, председателем избиркома республики, с 2007 года — уполномоченный по правам человека в КБР.
Орден Александра Невского — единственная награда, сохранившаяся и получившая новое развитие в трех эпохах российской истории: имперской, советской и современной. Вручается за выдающиеся заслуги в государственном строительстве, развитии гражданского общества и защите конституционных прав граждан.
«Награждение Бориса Зумакулова — знаковое событие для Кабардино-Балкарии и всего правозащитного сообщества России. Его авторитет, мудрость и преданность букве закона стали фундаментом для становления и развития института уполномоченного по правам человека в регионе», — добавили в аппарате омбудсмена КБР.