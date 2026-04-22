Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омбудсмена Кабардино-Балкарии Зумакулова наградили орденом Александра Невского

Награду вручили за особые заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность и значительный вклад в укрепление законности, защиту прав и свобод граждан, отметили в аппарате уполномоченного.

НАЛЬЧИК, 22 апреля. /ТАСС/. Уполномоченного по правам человека Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Бориса Зумакулова указом президента России наградили орденом Александра Невского, сообщили в аппарате омбудсмена региона.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами. В числе отмеченных — уполномоченный по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике Борис Зумакулов, которому присвоен орден Александра Невского. Подчеркиваются его особые заслуги перед государством, многолетняя плодотворная деятельность и значительный вклад в укрепление законности, защиту прав и свобод граждан», — отметили в аппарате уполномоченного.

Борис Зумакулов родился в 1940 году. В разные годы работал министром труда и соцразвития КБР, председателем избиркома республики, с 2007 года — уполномоченный по правам человека в КБР.

Орден Александра Невского — единственная награда, сохранившаяся и получившая новое развитие в трех эпохах российской истории: имперской, советской и современной. Вручается за выдающиеся заслуги в государственном строительстве, развитии гражданского общества и защите конституционных прав граждан.

«Награждение Бориса Зумакулова — знаковое событие для Кабардино-Балкарии и всего правозащитного сообщества России. Его авторитет, мудрость и преданность букве закона стали фундаментом для становления и развития института уполномоченного по правам человека в регионе», — добавили в аппарате омбудсмена КБР.