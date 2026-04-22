Подросток в Неаполе убил туристку, сбросив статую с третьего этажа

Итальянский суд начал процесс по делу о гибели 30-летней туристки в Неаполе. Инцидент произошел в 2024 году, когда ей на голову с высоты третьего этажа упала тяжелая декоративная фигура. Спасти ее не удалось — позже она умерла в больнице.
Статую сбросил 13-летний подросток. Поскольку мальчик не достиг возраста уголовной ответственности, внимание правоохранительных органов сосредоточено на его родителях. Сторона обвинения полагает, что мать и отец недостаточно следили за своим сыном, что в итоге и привело к трагедии. Однако они отвергают все обвинения, передает The Sun.
Американскую туристку насмерть придавило веткой секвойи в национальном парке Йосемити в штате Калифорния. Девушка, которая работала инженером-программистом в IT-компании Google, отправилась в поход вместе с возлюбленным и еще двумя друзьями.
Житель Таиланда получил огнестрельные ранения в руку и ногу после того, как в лесу наткнулся на ловушку для животных. Инцидент произошел в провинции Исаан Накхонратчасима. Дядя пострадавшего 24-летнего строителя сообщил о случившемся правоохранителям.