Российские борцы греко-римского стиля выиграли медальный зачет на чемпионате Европы

Россияне завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль.

ТИРАНА, 22 апреля. /ТАСС/. Российские борцы греко-римского стиля заняли первое место в медальном зачете на чемпионате Европы в Тиране.

Россияне завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Чемпионами Европы стали Эмин Сефершаев (весовая категория до 55 кг) и Сергей Емелин (до 63 кг). Серебряная награда на счету Адлета Тюлюбаева (до 82 кг). Бронзу выиграл Артур Саргсян (до 97 кг).

Второе место в медальном зачете в греко-римской борьбе заняла команда Азербайджана (2−0−3). Третьими стали спортсмены из Армении (1−1−3).

Чемпионат Европы завершится 26 апреля. Далее пройдут соревнования в женской и вольной борьбе. Российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы.