Пивоваров назвал заслуженным поражение «Динамо» в матче с «Рубином»

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» заслужили поражение в матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Такое мнение журналистам высказал генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.
Ранее ТАСС сообщал, что «Динамо» дома проиграло «Рубину» со счетом 0:1.
«Мы проиграли заслуженно, думаю, тренерский штаб проанализирует, примет необходимые решения. Причины поражения — в мотивации или усталости? Это вопросы к тренерскому штабу», — сказал Пивоваров.
«Рубин» набрал 38 очков и вышел на 7-е место в турнирной таблице, обогнав «Динамо». Бело-голубые с 35 очками располагаются на 8-й строчке.