Лукашенко рассказал, на каком мотоцикле ездит

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что является мотоциклистом. По словам белорусского лидера, у него есть мотоцикл американской марки Harley. Об этом он рассказал в рамках своего визита в Минский аэроклубу ДОСААФ, видеофрагмент встречи показал телеканал ОНТ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что является мотоциклистом. По словам белорусского лидера, у него есть мотоцикл американской марки Harley. Об этом он рассказал в рамках своего визита в Минский аэроклубу ДОСААФ, видеофрагмент встречи показал телеканал ОНТ.

Лукашенко пообщался с детьми, которые занимаются в местном мотокружке. Президент поинтересовался у одного из ребят, на каком мотоцикле тот ездит.

— Я на мотоцикле езжу. Вот, 65-ка, — ответил ребенок.

— Я тоже мотоциклист. Но я на «Харлее» езжу, — ответил Лукашенко.

Президент Белоруссии также не брезгует работой руками. Зимой Александр Лукашенко вместе с сыном Николаем и белым шпицем по кличке Умка вышел чистить улицу от снега. Глава государства с домочадцами присоединился к нескольким людям.

В ноябре глава государства поучаствовал в чемпионате по колке дров. На опубликованных в Сети кадрах белорусский лидер ловко рубит толстые поленья, а в конце передает привет «нашим доблестным журналистам». Лукашенко колол дрова на протяжении двух часов.

