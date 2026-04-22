Котенка спасли из затопленного склепа на Введенском кладбище в Москве

Спасатели пришли на помощь котенку, который застрял в затопленном склепе на Введенском кладбище в Москве. Об этом в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе «СпасРезерва».
Две девушки гуляли по кладбищу и услышали жалобное мяуканье. Звуки шли из склепа, внутри которого оказалась глубокая яма с водой — именно там и застрял котенок. Они поняли, что животному грозит опасность, и обратились за помощью к спасателям.
Прибывшие на место специалисты спустились в склеп по веревке и отыскали обессилевшего котенка. Малыша, получившего имя Франки, удалось спасти и пристроить в добрые руки. Склеп, в котором застрял котенок, является местом захоронения Юлии Базановой — известной благотворительницы конца XIX века.
— К счастью, котик недолго пробыл в расположении отряда, спустя пару часов экипаж смог найти ему семью. Его назвали Франки, и он еще прячется в укромных уголках. А вот с лоточком малыш разобрался на пятерку. Надеемся, что со временем передадим вам домашний привет, — передает Telegram-канал «СпасРезерва».
