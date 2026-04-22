Путин выпил безалкогольного шампанского с боксерами после вручения госнаград

Сегодня президент вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу и представителям Федерации бокса РФ. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля. Награды получили обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации, трехкратный чемпион мира среди любителей Муслим Гаджимагомедов, а также президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев и другие.