Эксперт озвучила прогноз по изменению ключевой ставки в апреле

Брокер Хандошко: ЦБ может снизить ключевую ставку до 14,5% до конца апреля.

Источник: Комсомольская правда

Ключевая ставка, вероятнее всего, снизится уже на ближайшем заседании Центробанка. Однако, снижение составит не более 0,5 процентных пункта, соответствующий прогноз озвучила в беседе с NEWS.ru Юлия Хандошко.

— Банк России 24 апреля, скорее всего, снизит ставку до 14,5%. Сейчас это наиболее оптимальный выбор. Инфляционные ожидания населения остаются высокими, несмотря на замедление роста цен, а обширные бюджетные расходы продолжают разгонять спрос, — считает специалист.

По словам эксперта, учитывая темпы снижения, вполне вероятно, что к концу года ставка достигнет 13% или даже 12%.

KP.RU рассказал, что, по мнению главы ВТБ Андрей Костина, ключевая ставка регулятора к концу текущего года не превысит 12% годовых. Он полагает, что ключевая ставка ЦБ не будет повышаться. Поэтому ожидать чего-либо подобного не стоит, добавил Костин.

Узнать больше по теме
Андрей Костин: биография главы ВТБ, известные скандалы с его участием
Российский банкир, общественный деятель, председатель и президент одного из крупнейших отечественных банков. За годы работы в ВТБ Андрей Костин не единожды сталкивался с критикой и скандалами. Рассмотрим их и его биографию детальнее.
Читать дальше