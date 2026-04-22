Эксперт озвучила прогноз по изменению ключевой ставки в апреле

Ключевая ставка, вероятнее всего, снизится уже на ближайшем заседании Центробанка. Однако, снижение составит не более 0,5 процентных пункта, соответствующий прогноз озвучила в беседе с NEWS.ru Юлия Хандошко.
— Банк России 24 апреля, скорее всего, снизит ставку до 14,5%. Сейчас это наиболее оптимальный выбор. Инфляционные ожидания населения остаются высокими, несмотря на замедление роста цен, а обширные бюджетные расходы продолжают разгонять спрос, — считает специалист.
По словам эксперта, учитывая темпы снижения, вполне вероятно, что к концу года ставка достигнет 13% или даже 12%.
KP.RU рассказал, что, по мнению главы ВТБ Андрей Костина, ключевая ставка регулятора к концу текущего года не превысит 12% годовых. Он полагает, что ключевая ставка ЦБ не будет повышаться. Поэтому ожидать чего-либо подобного не стоит, добавил Костин.