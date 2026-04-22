Футболист «Динамо» Тюкавин извинился перед болельщиками за матч с «Рубином»

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Футболистам московского «Динамо» стыдно за матч 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином», команда хочет извиниться перед болельщиками. Об этом журналистам заявил нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.
Ранее ТАСС сообщал, что «Динамо» дома проиграло «Рубину» со счетом 0:1.
«Понятно, что неудовлетворительная игра. Плохо сыграли при своих болельщиках. Команде стыдно, хотелось бы извиниться перед болельщиками и позвать их в воскресенье на матч. Причины поражения? Выходить без агрессии, эмоций и победить не получится. Даже в таких играх с такими командами. Нужно показывать злость, выгрызать мяч, к сожалению, этого не показали», — сказал Тюкавин.
«Рубин» набрал 38 очков и вышел на 7-е место в турнирной таблице, опередив «Динамо». Бело-голубые с 35 очками располагаются на 8-й строчке.