Стали известны продукты-провокаторы язвы желудка

Ежедневный рацион может быть причиной развития язвы желудка, если меню состоит из острой и жирной пищи. Об этих и других провокаторах заболевания рассказал в беседе с «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Олег Байо.
— Наиболее опасные продукты — острая и пряная пища, она стимулируют выработку соляной кислоты, повышая кислотность желудочного сока и увеличивают риск повреждения слизистой. Еще одним фактором риска являются напитки с кофеином, в первую очередь кофе и энергетики, — считает доктор.
По словам врача, увеличивают риск развития язвы также продукты с высокой кислотностью: цитрусовые, томаты, яблоки и уксус.
Ранее 360.ru сообщил, что чаще всего обострение гастрита проявляется у пациентов в межсезонье. Риск рецидива гастрита повышают несоблюдение диеты, злоупотребление алкоголем, нарушение рекомендаций врача и отказ от приема назначенных препаратов. А также наличие в организме бактерии Хеликобактер Пилори — возбудителя гастрита. В отдельных случаях «отправной точкой» для обострения гастрита становится стресс.