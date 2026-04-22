Лукашенко рассказал о белорусском лазере, который способен сжигать БПЛА

В мае 2025 года белорусские военные Telegram-каналы сообщили об испытаниях лазерного комплекса «Шафран» и опубликовали кадры поражения с помощью него дрона. На снимках показана вспышка от воздействия лазера на квадрокоптер и его падение. В сообщении говорилось, что дрон перехватили комплексом, разработанным научно-техническим центром «ЛЭМТ». Сообщалось, что комплекс способен вести разведку воздушного пространства радиолокационными и оптико-электронными средствами с обнаружением БПЛА на дистанции до 4500 м и поражать цели мощным лазером на расстоянии до 1500 м. Отмечалось, что алгоритм наведения и сопровождения разработан на основе искусственного интеллекта, что гарантирует минимальное время реакции и высочайшую точность.