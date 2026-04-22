Лукашенко рассказал о белорусском лазере, который способен сжигать БПЛА

Белорусский лидер заявил о необходимости выработать систему борьбы с дронами.

Источник: Аргументы и факты

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил о необходимости выработать систему борьбы с дронами, и рассказал о новой белорусской разработке — лазере, который сжигает беспилотник на расстоянии до двух километров.

«Ни одна страна не может бороться на 100% с беспилотниками. Но систему какую-то надо выработать. Наши какой-то лазер изобрели. Вот я хочу посмотреть. Довольно эффективный, министр обороны говорит, на полтора-два километра сжигает беспилотник», — сказал президент во время посещения Минского аэроклуба ДОСААФ.

При этом президент Белоруссии не уточнил, о какой именно разработке идет речь. Однако он подчеркнул, что задача борьбы с беспилотниками сегодня очень актуальна для всех государств.

В мае 2025 года белорусские военные Telegram-каналы сообщили об испытаниях лазерного комплекса «Шафран» и опубликовали кадры поражения с помощью него дрона. На снимках показана вспышка от воздействия лазера на квадрокоптер и его падение. В сообщении говорилось, что дрон перехватили комплексом, разработанным научно-техническим центром «ЛЭМТ». Сообщалось, что комплекс способен вести разведку воздушного пространства радиолокационными и оптико-электронными средствами с обнаружением БПЛА на дистанции до 4500 м и поражать цели мощным лазером на расстоянии до 1500 м. Отмечалось, что алгоритм наведения и сопровождения разработан на основе искусственного интеллекта, что гарантирует минимальное время реакции и высочайшую точность.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия в случае агрессии, которая будет угрожать существованию государства, применит все имеющееся у нее оружие.

