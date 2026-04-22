Футболист «Зенита» Дивеев допустил предвзятое отношение судей к нему

«В матче с “Локомотивом” было много судейских моментов, которые я не понял. Может, я как-то насолил судьям. Я даже не почувствовал касание мяча, я его не потрогал даже, он не изменил траекторию. У меня большие вопросы по сегодняшнему пенальти. Судья сказал, что я все увижу на повторе. Я уже не понимаю этих трактовок. Возможно, это какое-то предвзятое отношение ко мне», — сказал Дивеев.