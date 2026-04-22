Футболист «Зенита» Дивеев допустил предвзятое отношение судей к нему

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Защитник петербургского футбольного клуба «Зенит» Игорь Дивеев допустил предвзятое отношение к нему со стороны судей. Об этом он рассказал журналистам.
Ранее ТАСС сообщал, что «Зенит» со счетом 0:0 сыграл в гостях с московским «Локомотивом» в матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). В добавленное ко второму тайму время главный судья матча Алексей Сухой назначил пенальти в ворота «Зенита» после касания мяча рукой Дивеевым в своей штрафной.
«В матче с “Локомотивом” было много судейских моментов, которые я не понял. Может, я как-то насолил судьям. Я даже не почувствовал касание мяча, я его не потрогал даже, он не изменил траекторию. У меня большие вопросы по сегодняшнему пенальти. Судья сказал, что я все увижу на повторе. Я уже не понимаю этих трактовок. Возможно, это какое-то предвзятое отношение ко мне», — сказал Дивеев.
11-метровый удар нападающего «Локомотива» Николая Комличенко отразил вратарь гостей Денис Адамов. «Зенит» набрал 56 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. На второй строчке располагается «Краснодар» (54 очка), который проведет свой матч 26-го тура 23 апреля на выезде с московским «Спартаком». В случае победы краснодарцы снова возглавят таблицу. «Локомотив» с 49 очками располагается на 3-й строчке.