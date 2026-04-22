Павлу Дурову пришла повестка в российский суд

По словам бизнесмена, документ доставили по адресу, где он жил много лет назад.

Источник: Клопс.ru

Основатель мессенджера «Телеграм» Павел Дуров получил повестку в российский суд, в документе он указан в статусе подозреваемого. Об этом предприниматель написал в своём канале в среду, 22 апреля.

«В квартиру в России, где я жил 20 лет назад, поступила повестка по делу “подозреваемого П. В. Дурова”. Должно быть, меня подозревают в защите статей 29 и 23 Конституции России, гарантирующих свободу слова и право на частную переписку. Горжусь своей виной!» — сообщил бизнесмен.

В 2024 году Павел Дуров высказывал мнение, что у российских пользователей Телеграма больше свободы, чем у европейских.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
