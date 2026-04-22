Жительнице Британии отменили выигрыш в 1,3 млн долларов после технического сбоя

Ранее житель Башкортостана выиграл более 17 млн рублей в онлайн-лотерее. Победителем оказался работник горнодобывающей отрасли Иршат. Он купил пять билетов, и два из них принесли выигрыш. Каждый оценили в 8 692 932 рубля. Особенность игры в том, что суперприз можно получить при полном совпадении чисел или при полном их отсутствии. Иршат использовал эту стратегию. В одном случае он угадал все числа, в другом — ни одного. Такой результат обеспечил двойной крупный выигрыш.