Суд вернул Елене Блиновской проданную в Ярославле квартиру

Арбитраж признал недействительными две сделки с жильём площадью 39 «квадратов».

Источник: Клопс.ru

Арбитражный суд Москвы постановил вернуть Елене Блиновской, осуждённой за легализацию доходов и незаконный оборот средств, квартиру в Ярославле площадью 39 квадратных метров. Об этом РИА Новости пишет в среду, 22 апреля.

Как пояснила представитель финансового управляющего «королевы марафонов» Мария Ознобихина, до 2022 года жильё принадлежало Блиновской и её матери. Затем квартиру за 4,2 млн рублей приобрёл друг семьи Илья Бражник, а в 2024 году за 7,5 млн — Екатерина Мелешкина.

Сторона финансового управляющего настаивала, что первая сделка прошла уже после начала налоговой проверки блогера и была заключена не по рыночной цене. По этой версии, квартиру специально вывели из собственности, чтобы на неё нельзя было обратить взыскание, а в итоге пострадали кредиторы.

Бражник с такими доводами не согласился. Мужчина утверждал, что стоимость определяли с участием оценщика, а саму версию о попытке спрятать именно эту квартиру, как пишет «Коммерсант», назвал нелепой, учитывая объём другой недвижимости блогера.

Суд признал обе сделки недействительными. Право собственности последнего покупателя прекратили, а квартиру признали принадлежащей Блиновской.

Имущество «королевы марафонов» Елены Блиновской обратили в доход государства. В перечень вошли элитные объекты недвижимости, в том числе в Крыму.

