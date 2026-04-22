Фомин: футболисты «Динамо» не могут играть так безвольно, как с «Рубином»

«Плохой матч с точки зрения результата и игры. Не первый неудачный матч для нас, поэтому от лица команды хотел бы сказать, что все все понимают, мы не имеем права так играть. Говорили в раздевалке на повышенных тонах, не имеем права так безвольно и без эмоций, — сказал Фомин. — Болельщики приходят, а мы такую игру показываем, поэтому есть что доказывать, исправлять, впереди важные матчи как в чемпионате, так и в кубке — с “Краснодаром”. Поэтому надо делать выводы, чем лучше мы их сделаем, тем будет лучше для нас. Нет причины в том, что середина недели, все команды в равных условиях. Есть ли недооценка или отсутствие мотивации, ведь все понимают, что главный матч в Кубке России? Недооценки точно нет. Много говорили об этом, мотивации много, день рождения клуба был, день рождения литеры “Д”, домашний матч, давно не выигрывали, мотивации очень много, с этим точно не связано. Будем разбираться, нам нужно улучшить и настрой, и игру».