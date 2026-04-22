Фомин: футболисты «Динамо» не могут играть так безвольно, как с «Рубином»

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Футболисты московского «Динамо» не могут играть так безвольно и без эмоций, как в матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином». Об этом ТАСС заявил полузащитник и капитан «Динамо» Даниил Фомин.
Ранее ТАСС сообщал, что «Динамо» дома проиграло «Рубину» со счетом 0:1.
«Плохой матч с точки зрения результата и игры. Не первый неудачный матч для нас, поэтому от лица команды хотел бы сказать, что все все понимают, мы не имеем права так играть. Говорили в раздевалке на повышенных тонах, не имеем права так безвольно и без эмоций, — сказал Фомин. — Болельщики приходят, а мы такую игру показываем, поэтому есть что доказывать, исправлять, впереди важные матчи как в чемпионате, так и в кубке — с “Краснодаром”. Поэтому надо делать выводы, чем лучше мы их сделаем, тем будет лучше для нас. Нет причины в том, что середина недели, все команды в равных условиях. Есть ли недооценка или отсутствие мотивации, ведь все понимают, что главный матч в Кубке России? Недооценки точно нет. Много говорили об этом, мотивации много, день рождения клуба был, день рождения литеры “Д”, домашний матч, давно не выигрывали, мотивации очень много, с этим точно не связано. Будем разбираться, нам нужно улучшить и настрой, и игру».
На вопрос, как переломить ситуацию, Фомин ответил: «В первую очередь нужно добыть победу. Когда есть результат, есть положительные эмоции. Когда нет победы, то сразу не те ощущения внутри и ментально, и физически. Поэтому нужно выигрывать, быть готовыми. У нас впереди важные матчи, нам нужно быть готовыми сейчас и к концу чемпионата, когда будет все решаться», — добавил Фомин.
«Динамо» 7 мая на выезде сыграет с «Краснодаром» в ответном матче финала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. Первая игра в Москве завершилась вничью со счетом 0:0. Сильнейший в этой паре сыграет за трофей 24 мая с победителем финала «пути регионов», в котором московский «Спартак» 6 мая на своем поле примет ЦСКА.
«Матч в Кубке России с “Краснодаром” на данный момент определяющий для нас. После которого, надеюсь, будет 24 мая самая главная игра. Все все понимают, готовимся, много об этом говорим. Конечно, говорить — одно, нужно выходить на поле и быть готовыми к играм чемпионата и домашним матчам, показывать игру и побеждать», — добавил Фомин.