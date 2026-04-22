Что есть на ночь: врач Кашух назвала продукты для крепкого сна

Крепкий сон зависит не только от режима, но и от правильного ужина. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, какие продукты стоит есть на ночь.
Для спокойного сна нужно снизить уровень кортизола и поддержать выработку мелатонина — гормона, который помогает уснуть. Искать стоит продукты, которые содержат мелатонин или запускают его производство. Подойдут вишня и вишневый сок, клубника, бананы, гранаты, абрикосы, помидоры, виноград, капуста, рис и мята. Также мелатонин есть в орехах и яйцах.
Кроме мелатонина важна аминокислота триптофан — она помогает организму самостоятельно вырабатывать гормон сна. Врач посоветовала искать ее в твердых сырах, твороге, молоке, йогурте, овсе, сое, какао и цельнозерновом хлебе.
Полезными станут магний (орехи и семечки) и антиоксиданты (травяные чаи, особенно ромашковый).Волгоградцам, которые испытывают трудности с засыпанием, стоит обратить внимание на эти продукты. Легкий ужин с вишней, бананом или творогом может стать простым способом улучшить качество сна без таблеток, пишет Life.ru.
Главное — не переедать на ночь и выбирать легкие блюда. Врач подчеркивает: продукты не заменят лечение при серьезных нарушениях сна, но как часть вечернего ритуала помогут организму настроиться на отдых.
Если бессонница стала регулярной — стоит обратиться к специалисту. Но для начала можно попробовать скорректировать ужин: иногда достаточно добавить стакан вишневого сока или порцию творога, чтобы спать крепче.
Ранее эксперты назвали ягоды, которые замедляют старение.