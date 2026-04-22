Что есть на ночь: врач Кашух назвала продукты для крепкого сна

Для спокойного сна нужно снизить уровень кортизола и поддержать выработку мелатонина — гормона, который помогает уснуть. Искать стоит продукты, которые содержат мелатонин или запускают его производство. Подойдут вишня и вишневый сок, клубника, бананы, гранаты, абрикосы, помидоры, виноград, капуста, рис и мята. Также мелатонин есть в орехах и яйцах.