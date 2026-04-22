Петросян рассказала, когда вспоминает свое выступление на Олимпиаде

«Я поеду на море, буду много спать. Я жду море. Пока не думаю о новых постановках на следующий сезон, просто хочу сначала войти в сезон и посмотреть, как будет. Каково катать программу после Олимпийских игр, изменились ли ощущения? Наверное, изменилась поддержка зала, — сказала Петросян. — Зрители очень сильно поддерживают, когда я выхожу, именно когда видят костюм Майкла Джексона. И каждый раз какие-то есть моменты, когда я вспоминаю, как это было на Олимпиаде, хочется ее так же хорошо откатать».