Fox News: авианосец США «Джордж Буш» прибудет на Ближний Восток через 3−5 дней

Время прибытия корабля совпадает с истечением срока перемирия, установленного Трампом.

Источник: Комсомольская правда

Авианосец «Джордж Буш» прибудет на Ближний Восток примерно через три-пять дней. Об этом сообщил корреспондент Fox News. Журналист заметил любопытную деталь, что время прибытия авианосца приблизительно совпадает с предполагаемым сроком окончания перемирия между США и Ираном, установленным Дональдом Трампом.

Напомним, США продлили перемирие с Ираном до воскресенья 26 апреля. Ynet со ссылкой на израильский источник написал, что Вашингтон уведомил Израиль о данном решении, но сам Трамп официально срок не объявлял. В Израиле считают, что стороны вряд ли договорятся к воскресенью.

Ранее Fox News сообщал, что авианосец завершил учения у мыса Хаттерас в Северной Каролине и возьмет курс на восточную часть Средиземного моря. США продолжают наращивать военно-морскую группировку на Ближнем Востоке — это будет уже третий авианосец в регионе. Ранее туда уже отправили самый большой и современный авианосец «Джеральд Форд». При этом, по сообщениям иранского командования, авианосец «Авраам Линкольн» подвергся удару дронов в Оманском заливе.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше