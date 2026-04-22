Fox News: авианосец США «Джордж Буш» прибудет на Ближний Восток через 3−5 дней

Ранее Fox News сообщал, что авианосец завершил учения у мыса Хаттерас в Северной Каролине и возьмет курс на восточную часть Средиземного моря. США продолжают наращивать военно-морскую группировку на Ближнем Востоке — это будет уже третий авианосец в регионе. Ранее туда уже отправили самый большой и современный авианосец «Джеральд Форд». При этом, по сообщениям иранского командования, авианосец «Авраам Линкольн» подвергся удару дронов в Оманском заливе.