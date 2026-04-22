Fox News: авианосец США «Джордж Буш» прибудет на Ближний Восток через 3−5 дней

Авианосец «Джордж Буш» прибудет на Ближний Восток примерно через три-пять дней. Об этом сообщил корреспондент Fox News. Журналист заметил любопытную деталь, что время прибытия авианосца приблизительно совпадает с предполагаемым сроком окончания перемирия между США и Ираном, установленным Дональдом Трампом.
Напомним, США продлили перемирие с Ираном до воскресенья 26 апреля. Ynet со ссылкой на израильский источник написал, что Вашингтон уведомил Израиль о данном решении, но сам Трамп официально срок не объявлял. В Израиле считают, что стороны вряд ли договорятся к воскресенью.
Ранее Fox News сообщал, что авианосец завершил учения у мыса Хаттерас в Северной Каролине и возьмет курс на восточную часть Средиземного моря. США продолжают наращивать военно-морскую группировку на Ближнем Востоке — это будет уже третий авианосец в регионе. Ранее туда уже отправили самый большой и современный авианосец «Джеральд Форд». При этом, по сообщениям иранского командования, авианосец «Авраам Линкольн» подвергся удару дронов в Оманском заливе.