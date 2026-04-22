Депутат Огуль: людям младше 2008 года нужно пожизненно запретить курение

В Госдуме не исключают, что в России может появиться запрет на курение для людей, родившихся после 2008 года. Причем запрет может носить пожизненный характер.
Такую инициативу озвучил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль. Депутат отметил, что был проанализирован зарубежный опыт. Например, в Великобритании обе палаты парламента поддержали законопроект, который запрещает продажу табачных изделий и электронных сигарет лицам, родившимся после 2008 года.
Депутат считает подобный ход обоснованным и видит в нем хороший пример, который поможет формированию здорового населения. В том числе, позволит укрепить здоровье подрастающего поколения.
— Год устанавливается с учетом того, чтобы ограничить продажу именно по возрасту, — говорит депутат «Абзацу».
Таким образом, даже при предъявлении документа нельзя будет купить табачную продукцию.
Ранее, член комитета Госдумы по охране здоровья Бийсултан Хамзаев выступит не только за ограничение никотина, но и за ограничение спиртного.