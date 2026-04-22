Футболист Комличенко считает, что подвел «Локомотив» в матче с «Зенитом»

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» Николай Комличенко считает, что подвел команду, не забив пенальти в матче 25-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита». Об этом он рассказал журналистам.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 0:0. Комличенко не реализовал пенальти на девятой компенсированной минуте матча. Удар форварда отразил вратарь гостей Денис Адамов.
«Я был готов бить, беру вину на себя. Денис Адамов — молодец. Я подвел команду и болельщиков. Меня все поддержали, как одна большая семья, и я хочу сказать за это огромное спасибо. Однако вся ответственность за результат лежит на мне», — сказал Комличенко.
«Зенит» набрал 56 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. На второй строчке располагается «Краснодар» (54 очка), который проведет свой матч 26-го тура 23 апреля на выезде с московским «Спартаком». В случае победы краснодарцы снова возглавят таблицу. «Локомотив» с 49 очками располагается на 3-й строчке.