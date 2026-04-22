Тело 63-летнего мужчины обнаружили недалеко от отеля в Шотландии

В шотландском курортном городе Стратпеффер недалеко от отеля обнаружили тело 63-летнего мужчины. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает Daily Record.
Экстренные службы прибыли на место вечером 20 апреля и констатировали смерть туриста, который, предположительно, проживал в отеле «Стратпеффер». Полицейские не нашли подозрительных обстоятельств.
Однако журналисты выяснили, что незадолго до гибели мужчина повздорил с группой молодых людей в торговом районе Square Shopping недалеко от отеля. О произошедшем уведомлена Королевская прокуратура, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, говорится в сообщении.
В феврале в одном из парков Берлина обнаружили тело 40-летней украинки с признаками насильственной смерти. Погибшую нашли возле детской площадки. Полиция подтвердила, что женщину убили.
До этого в немецкой коммуне Кляйн-Упаль туристка, выгуливая собаку, обнаружила в лесу тело мальчика. Ребенок считался пропавшим без вести на протяжении пяти дней. 15 октября прошлого года женщина отправилась на прогулку с собакой в поселение Кляйн-Упаль, Германия, где проживает всего 230 человек. Во время прогулки ее собака неожиданно залаяла и привела хозяйку к пруду, в котором было найдено тело восьмилетнего мальчика.