Рыбакина призналась, что не зациклена на рейтинге WTA

Рыбакина располагается на второй позиции в мировом рейтинге.

ТАСС, 22 апреля. Вторая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана не придает решающего значения позициям в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и ставит победы на турнирах Большого шлема выше рейтинговых задач. Об этом она рассказала «Спорт-Экспрессу».

«Я не думаю исключительно о рейтинге. Главный фокус — это турниры Большого шлема, выигрыши таких титулов. Но даже когда я была третьей несколько лет назад, все равно была цель подниматься выше. Каждый год — это новая возможность, и этот сезон начался хорошо. Надеюсь продолжать в том же духе».

Рыбакиной 26 лет, она располагается на второй позиции в мировом рейтинге. На ее счету 13 титулов под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. В 2022 году Рыбакина стала победительницей Уимблдона. До июня 2018 года теннисистка представляла Россию, она является уроженкой Москвы.