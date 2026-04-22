Mirror: в новом альбоме Пола Маккартни появится совместная песня с Ринго Старром

По версии американского музыкального журнала Rolling Stone, The Beatles занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен. «Ливерпульская четверка» является самым продаваемым музыкальным коллективом в истории: чисто реализованных в мире копий их альбомов превышает 600 млн. Группа просуществовала с 1960 по 1970 год, после чего распалась, а каждый из четырех музыкантов начал собственную карьеру. В настоящий момент из «битлов» живы Маккартни и Старр. Джона Леннона застрелил фанат в 1980 году в Нью-Йорке, а Джордж Харрисон умер в 2001 году после долгой борьбы с раком.