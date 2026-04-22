Mirror: в новом альбоме Пола Маккартни появится совместная песня с Ринго Старром

ЛОНДОН, 22 апреля. /ТАСС/. Новый сольный альбом британского рок-музыканта Пола Маккартни будет включать песню, исполненную дуэтом совместно с его давним партнером по группе The Beatles Ринго Старром. Об этом сообщила газета The Daily Mirror.
Композиция, получившая название Home to Us («Дом для нас»), будет посвящена детским воспоминаниям Маккартни и Старра о родном Ливерпуле. В качестве бэк-вокалистов к ним присоединятся Крисси Хайнд из рок-группы The Pretenders и Шарлин Спитери из шотландского коллектива Texas.
В марте 83-летний Маккартни анонсировал выход своего 18-го сольного альбома The Boys of Dungeon Lane («Ребята с Данджен-лейн»). Сборник, в который войдут 14 композиций, увидит свет 29 мая. Одновременно с объявлением выхода первого за шесть лет альбома для прослушивания стала доступна одна из песен с будущей пластинки Маккартни — это лирическая поп-композиция под названием Days We Left Behind («Дни, которые мы оставили в прошлом»).
По версии американского музыкального журнала Rolling Stone, The Beatles занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен. «Ливерпульская четверка» является самым продаваемым музыкальным коллективом в истории: чисто реализованных в мире копий их альбомов превышает 600 млн. Группа просуществовала с 1960 по 1970 год, после чего распалась, а каждый из четырех музыкантов начал собственную карьеру. В настоящий момент из «битлов» живы Маккартни и Старр. Джона Леннона застрелил фанат в 1980 году в Нью-Йорке, а Джордж Харрисон умер в 2001 году после долгой борьбы с раком.