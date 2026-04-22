Нижегородцам упростили порядок получения удостоверения многодетной семьи

Для получения услуги в электронном виде теперь не потребуется предоставлять какие-либо документы.

Жители Нижегородской области смогут в упрощенном порядке получить удостоверение многодетной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Для получения услуги в электронном виде теперь не потребуется предоставлять какие-либо документы. Специалисты возьмут все нужные данные с портала Госуслуг.

Электронная версия имеет такую же юридическую силу, как и бумажная. Оформить ее могут семьи, местом жительства которых является Нижегородская область.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область оказалась в топ-5 по охвату репродуктивной диспансеризацией.