Нижегородцам упростили порядок получения удостоверения многодетной семьи

Жители Нижегородской области смогут в упрощенном порядке получить удостоверение многодетной семьи. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Для получения услуги в электронном виде теперь не потребуется предоставлять какие-либо документы. Специалисты возьмут все нужные данные с портала Госуслуг.
Электронная версия имеет такую же юридическую силу, как и бумажная. Оформить ее могут семьи, местом жительства которых является Нижегородская область.
