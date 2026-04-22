Собянин рассказал о трудовых династиях Мосводоканала

Крупнейшее коммунальное предприятие России отмечает свое 222-летие.

Президентом России подписан Указ о награждении Мосводоканала орденом «За доблестный труд». По поручению главы государства мэр Москвы Сергей Собянин вручил высокую награду коллективу, поблагодарив за работу на благо столицы. Кроме того, мэр вручил награды и некоторым сотрудникам предприятия.

Современная система водоснабжения Москвы была создана 222 года назад. В 1804 году по Мытищинскому водопроводу в город пришла чистая вода. Это оказало огромное влияние на здоровье людей, их комфорт повседневной жизни.

За последние несколько лет АО «Мосводоканал»:

— обеспечило внедрение современных технологий озоносорбции и мембранной ультрафильтрации питьевой воды;

— завершило успешную реализацию уникальных экологических проектов реконструкции Люберецких и Курьяновских очистных сооружений;

— фактически заново создаёт систему водоснабжения в Новой Москве, а также обеспечивает водой и некоторые города Подмосковья;

— одним из первых пришёл на помощь жителям Донбасса. В частности, в 2025 году меньше чем за два месяца был построен жизненно важный водовод в Донецке.

Мосводоканал является сегодня не просто крупнейшим коммунальным предприятием России, но и градообразующим.

Напомним, в Мосводоканале работают 15 тысяч человек. Предприятие обеспечивает водой 15 миллионов потребителей.

В коллективе ценят своих старожилов и трудовые династии. Среди них — мастер аварийно-восстановительных работ с 43-летним стажем Алексей Петров и директор Рублёвской станции водоподготовки с 1988 года Сергей Фомичёв.

Общий стаж династии Рожковых в Мосводоканале — 174 года. Глава династии, Сергей Рожков, механик по выпуску автотранспорта, работает с 1983 года. Супруга Людмила трудилась на предприятии 35 лет. Сын и дочь — уже 18 лет.

Как отметил Сергей Собянин, верность традициям и в то же время постоянное развитие, внедрение инноваций делают Мосводоканал одним из лучших предприятий страны.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше