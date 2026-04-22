Левитт: Европа провалила проверку Трампа по Ирану, не оказав помощи США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп считает, что страны Европы провалили проверку НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Источник: Аргументы и факты

Она уточнила, что Европа не помогла США в операции против Ирана.

Она уточнила, что Европа не помогла США в операции против Ирана.

«Мы слышим много разговоров от европейцев. К сожалению, мы не видим достаточных действий. Что касается президента Трампа, с его точки зрения, он проверил НАТО, и они провалили проверку. Они не пришли на защиту и не объединили силы с Соединёнными Штатами», — сказала Левитт в интервью телеканалу Fox News.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с февраля этого года. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По словам Трампа, он рассматривает выход Соединённых Штатов из Североатлантического альянса после отказа НАТО помочь в военной операции против Ирана.

Ранее Трамп заявил, что полностью остановит поставки вооружения украинской стороне в рамках программы Североатлантического альянса, если страны Европы не присоединятся к «военной коалиции» по снятию блокады с Ормузского пролива.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше