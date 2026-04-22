Левитт: Европа провалила проверку Трампа по Ирану, не оказав помощи США

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп считает, что страны Европы провалили проверку НАТО, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Мы слышим много разговоров от европейцев. К сожалению, мы не видим достаточных действий. Что касается президента Трампа, с его точки зрения, он проверил НАТО, и они провалили проверку. Они не пришли на защиту и не объединили силы с Соединёнными Штатами», — сказала Левитт в интервью телеканалу Fox News.
По словам Трампа, он рассматривает выход Соединённых Штатов из Североатлантического альянса после отказа НАТО помочь в военной операции против Ирана.
Ранее Трамп заявил, что полностью остановит поставки вооружения украинской стороне в рамках программы Североатлантического альянса, если страны Европы не присоединятся к «военной коалиции» по снятию блокады с Ормузского пролива.